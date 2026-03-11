Капремонт набережной Коктебеля завершат к началу пляжного сезона

Набережная Коктебеля будет окончательно отремонтирована к июню нынешнего года – ее капитальный ремонт стартовал в сентябре 2023-го.

Коктебельская набережная будет готова принимать туристов после капитального ремонта ближайшим летом, такие сроки озвучили в Минстрое Крыма.

"Окончание строительно-монтажных работ планируется до начала высокого курортного сезона 2026 года"

– замглавы ведомства Андрей Пучков

Протяженность участка, где проходит реконструкция, составляет 1,9 км. В ходе работ создаются системы электроснабжения, обеспечиваются водоснабжение и водоотведение. Устанавливаются мосты через речки, монтируются пандусы и лестницы. Проект также предполагает создание ливневой канализации. Появятся на набережной и скамейки, передает ТАСС.

Капремонт обойдется в сумму, превышающую 2,4 млрд рублей.

Напомним, что капитальный ремонт набережной Коктебеля стартовал в сентябре 2023 года. Сроки его окончания откладывались уже несколько раз.