Сирия пока останется закрытой для полетов

Авиавласти Сирии приняли решение как минимум еще на двое суток закрыть небо для гражданской авиации: исключение сделано лишь для ля самолетов, прибывающих и вылетающих из аэропорта Алеппо.

Ограничение полетов над Сирией будет действовать как минимум до конца 18 марта, сообщили сегодня авиавласти страны: исключения останутся лишь для самолетов, прибывающих в аэропорт Алеппо и вылетающих из него, сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации "Дамаск".

"Воздушное пространство страны закрыто до 21:00 по всемирному времени среды, 18 марта (00:00 мск четверга, 19 марта) за исключением трех коридоров для самолетов, прибывающих в аэропорт Алеппо и отправляющихся из него"

- сообщение

Как пояснили диспетчеры, выделенные коридоры ведут в сторону турецкой границы, а также в направлении Средиземного моря до границы с районом под контролем Никосии, что в целом безопасно для авиатранспорта, передает ТАСС.

Напомним, небо Сирии закрыто с 28 февраля, ограничения действуют на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.