В Нальчике будет свой музей под открытым небом

В нынешнем году в центре столицы Кабардино-Балкарии Нальчика появится новая точка притяжения туристов – ею станет музей под открытым небом, который построят по программе "Формирование комфортной городской среды".

В скором времени в центре столицы Кабардино-Балкарии (КБР) города Нальчик заработает необычный музей – прямо под открытым небом в центре города заработает целый выставочный комплекс, экспонатами которого станут вернисажи, инсталляции и арт-объекты, рассказали в институте развития города "Платформа".

"Строительство нового комплекса начнется и завершится в 2026 году. Территорией для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды выбрана зона за республиканским Дворцом творчества детей и молодежи"

- институт развития Нальчика

Построят музей по решению самих горожан – именно они выбрали этот проект в ходе народного голосования, возводить его начнут в марте, отметили в градостроительном ведомстве, передает ТАСС.

Помимо нового музея, в двух микрорайонах города возведут еще две общественные территории, которые будут построены по решению мэра Нальчика Таймураза Ахохова, добавили в "Платформе".