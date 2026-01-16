В Нальчике будет свой музей под открытым небом

В скором времени в центре столицы Кабардино-Балкарии (КБР) города Нальчик заработает необычный музей – прямо под открытым небом в центре города заработает целый выставочный комплекс, экспонатами которого станут вернисажи, инсталляции и арт-объекты, рассказали в институте развития города "Платформа".
"Строительство нового комплекса начнется и завершится в 2026 году. Территорией для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды выбрана зона за республиканским Дворцом творчества детей и молодежи"
- институт развития Нальчика
Построят музей по решению самих горожан – именно они выбрали этот проект в ходе народного голосования, возводить его начнут в марте, отметили в градостроительном ведомстве, передает ТАСС.
Помимо нового музея, в двух микрорайонах города возведут еще две общественные территории, которые будут построены по решению мэра Нальчика Таймураза Ахохова, добавили в "Платформе".