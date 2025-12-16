Кабардино-Балкария поставила новый рекорд по числу туристов

В минувшем 2025 году в Кабардино-Балкарии побывали рекордные 2 миллиона российских туристов, а лидером по числу их визитов стал Зольский район, принявший за год около 250 тысяч путешественников.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) впервые достигли рекорда в посещении республики туристами из России – в минувшем 2025 году в республике был зафиксирован турпоток в 2 млн человек, что на 13,7% больше отдыхающих, чем годом ранее, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

"Несмотря на природные стихийные бедствия, которые случились на территории Эльбрусского района, нам удалось сохранить тенденцию роста туристического потока, который превысил важную отметку в 2 млн человек. Все туристические дестинации показали уверенный рост числа посещений"

- министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов

Путешественники активизировались во всех туристических зонах, а лидером стал Зольский район, принявший за год около 250 тыс гостей, показавший рост на 65%. Еще один всплеск – 100 тыс путешественников - наблюдался в период новогодних праздников, отметил министр, передает ТАСС.

Красоты региона полюбили путешественники со всей России, но все же предпочтение отдыху в нем отдавали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, соседних Краснодарского края, Ростовской области и регионов Северного Кавказа.

Преобладали в их визитах поездки вдвоем и в среднем на три дня, добавили в министерстве.