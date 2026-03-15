Небо ОАЭ снова частично закрыто из-за атак

Власти ОАЭ ночью частично закрыли воздушное пространство на фоне воздушной атаки на Дубай: это исключительная мера предосторожности, призванная обеспечить безопасность полетов экипажей и пассажиров воздушных судов.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ минувшей ночью объявило о временном частичном перекрытии воздушного пространства страны, вызванном новой атакой ракет и беспилотников, говорится в сообщении управления для Эмиратского агентства новостей WAM.

"Главное управление гражданской авиации ОАЭ ввело временное и частичное закрытие воздушного пространства страны в качестве исключительной меры предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории страны в связи с обострением ситуации в области безопасности в регионе"

- управление гражданской авиации ОАЭ

Власти арабского эмирата Дубай ранее сообщили, что его система противовоздушной обороны отражает новую атаку, при этом в районе Аль-Барша в Дубае прогремел сильный взрыв, сообщил очевидец, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиавласти Сирии приняли решение как минимум еще на двое суток закрыть небо для гражданской авиации: исключение сделано лишь для ля самолетов, прибывающих и вылетающих из аэропорта Алеппо. Как пояснили диспетчеры, выделенные коридоры ведут в сторону турецкой границы, а также в направлении Средиземного моря до границы с районом под контролем Никосии, что в целом безопасно для авиатранспорта.