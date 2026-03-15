Иран не готов идти на мировую

Иранские власти заявили о готовности продолжать военные действия столько, сколько будет нужно для полной победы, и сейчас не готовы к поиску дипломатических путей разрешения нынешнего конфликта в регионе, сообщил представитель руководства министерства иностранных дел Ирана.

В то же время президент США Дональд Трамп стремится закончить конфликт с Ираном как можно быстрее и уже заявил о его окончании, что может произойти уже на этой неделе.

Для этого военные чиновники предоставили президенту варианты стандартных планов ведения войны, включая и завершение конфликта с Ираном на случай, если американский лидер того пожелает, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

В ежедневном планировании боевых действий есть варианты как сворачивания конфликта, так и эскалации, если Белый дом попытается усилить давление на Иран, однако содержание и тех, и других не раскрывается.

При этом советники Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, которую уже спровоцировал конфликт.

Ранее мы писали о том, что накануне, выступая перед представителями СМИ в Белом доме Дональд Трамп заявил о скором окончании конфликта с Ираном. По словам президента США, это может произойти уже на этой неделе, однако он сомневается, что все произойдет так скоро.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.