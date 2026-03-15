Иран и Израиль обменялись ночными ударами

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану и Бейруту, в свою очередь Иран запустил волну ракет по инфраструктуре ПВО Израиля и атаковал базу США "Аль-Удейд" в Катаре.

Израиль минувшей ночью начал новую масштабную волну ударов по Тегерану, а также серию ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла" в Бейруте, говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского... режима в Тегеране. Кроме того, Армия обороны Израиля начала еще одну волну ударов по инфраструктуре террористической организации "Хезболла" в Бейруте"

- ЦАХАЛ

Атака не осталась безответной – в свою очередь, Иран атаковал инфраструктуру противоракетной обороны в Израиле, использовав баллистические ракеты "Хейбаршекан", "Эмад" и "Гадр"заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

Факт запуска ракет из Ирана, и усиленную работу системы ПВО по их перехвату подтвердили и в ЦАХАЛ.

Еще один удар Ирана минувшей ночью пришелся по базе США "Аль-Удейд" в Катаре и место дислокации американских военных, в ходе атаки были применены ракеты "Зульфикар" и "Каям", а также ударные беспилотники, отметили в КСИР.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.