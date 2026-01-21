Ученые исследуют ДНК из древних башен Ингушетии, чтобы узнать историю Кавказа

Восемь антропологических образцов из башен Ингушетии, охватывающих период с IX по XVIII век, доставлены в Ростов для ДНК-анализа. Результаты обещают дать ответы на ключевые вопросы об эволюции горского сообщества Ингушетии.

Специалисты Южного научного центра РАН проведут ДНК-анализ останков из средневековых башен Ингушетии. Исследование позволит изучить родство и культурную преемственность горских сообществ за 1,5 тысячи лет, сообщил гендиректор школы реставраторов Рамзан Султыгов.

"В Ростов на Дону доставлены восемь антропологических образцов из средневекового башенного комплекса Нижний Пуй: специалисты Южного научного центра РАН приступают к их углубленному ДНК исследованию. Результаты этой работы могут радикально изменить представления об истории"

— Рамзан Султыгов

Как сообщил специалист, научная работа выходит за рамки локальной археологии. Комплексный анализ направлен на восполнение пробелов в истории региона, уточнение хронологии и укрепление программ сохранения материального наследия.

Султыгов отметил, что исследование охватывает восемь человек, живших с IX по XVIII век. Он подчеркнул, что это конкретные представители одного сообщества, и изучение их останков позволит понять эволюцию генетических, культурных и хозяйственных связей в регионе.