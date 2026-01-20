В Ингушетии будут бороться с "черными копателями"

Межведомственную систему для борьбы с "черными копателями" и защиты археологических памятников создадут в Ингушетии. Об этом сообщили в НИИ республики.

Несколько профильных государственных ведомств Ингушетии объединятся для предотвращения краж ценных артефактов в рамках защиты и охраны объектов культурного наследия республики.

НИИ Ингушетии имени Чаха Ахриева рассказал, с каких действий начнется совместная работа локальных ведомств:

панельная дискуссия для представителей участвующих госучреждений;

обсуждение принципов составления учетной документации памятников погребальной и оборонительной архитектуры;

практическое решение вопроса включения объектов в единый государственный реестр;

разработка механизмов противодействия незаконным раскопкам.

Инициатива была предложена директором ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Джамбулатом Оздоевым, ее поддержали Комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики, Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Археологический центр им. Е. И. Крупнова.

Миссией проекта является сохранение памятников и артефактов для будущих поколений, заявили представители НИИ Ингушетии в беседе с Интерфаксом.