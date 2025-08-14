Армения откроет свою дипмиссию в Маскате

В скором времени в столице Султаната Оман Маскате официально откроется посольство Армении – торжественная церемония открытия новой дипмиссии запланирована в ходе визита в страну министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Церемония открытия запланирована в ходе трехдневного рабочего визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Маскат, который стартует уже сегодня, 17 марта, и продлится до 18 марта, передает Armenpress.

Программой визита предусмотрена встреча Мирзояна с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди, официальное открытие посольства Армении в Маскате, а также встреча послов, аккредитованных в арабских странах, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломатические отношения между Арменией и Оманом были установлены 7 июля 1992 г, с этого времени стороны подписали лишь меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Армения и министерством иностранных дел Султаната Оман о проведении политических консультаций.

Что касается открытия дипмиссии, решение об этом было принято еще 10 апреля 2025 года, говорится в сообщении.