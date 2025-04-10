Оман открыл свои границы для армянских туристов

Власти Омана пошли навстречу Армении и отменили въездные визы для туристов из этой страны, прибывающих в страну с краткосрочными визитами, заявила сегодня пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Власти Омана, государства в Юго-западной Азии, расположенного на границе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом на Аравийском полуострове со столицей городом Маскат, богатой историческим достопримечательностями, отменило въездные визы для граждан Армении, сообщает пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

"Правительство Омана, высоко оценив решение правительства Армении об одностороннем освобождении от виз граждан Омана, приняло решение с 11 августа отменить для граждан Армении требование о наличии визы для въезда в страну"

- Ани Бадалян

Безвизовый режим распространяется только на краткосрочные поездки в страну, однако теперь армянские туристы и представители бизнеса смогут чаще летать в Оман, способствуя развитию туристических связей и контактов между двумя странами, цитирует сообщение пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства Sputnik Армения.

Решение оманских властей уже вступило в силу, но известно об этом стало только сегодня.