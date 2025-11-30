Десятки тысяч жителей Махачкалы остались без газа

Газ был вынужденно отключен в домах у нескольких десятков тысяч человек в Махачкале. Авария распространилась на Кировский и частично Советский районы.

Газа нет во вторник с утра почти у трети жителей Махачкалы (Дагестан), рассказали в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"9 декабря с 06:00 без газоснабжения останутся жители Кировского и части Советского районов Махачкалы"

– Газпром межрегионгаз Махачкала

В компании пояснили, что газовщики обнаружили повреждение подземного газопровода высокого давления, на участке, расположенном на улице Газопроводная. На трубу был временно наложен бандаж, так что вероятности возникновения ЧП нет.

Однако необходимо провести полноценный ремонт, указали в пресс-службе, для чего требуется отключить газ. В данный момент, несмотря на погоду (дождь), газовщики трудятся в усиленном режиме, рассчитывая вернуть людям газ в течение дня. Пока неизвестно, когда именно удастся это сделать.

Напомним, что Махачкала разделена на три района. В Кировском районе проживают почти 190 тыс человек, в Советском – почти 220 тыс. Еще более 216 тыс человек живут в Ленинском районе.