Минтуризма Египта: стоимость визы остается прежней

В Египте опровергли информацию о том, что виза для иностранных туристов подорожала – ее стоимость составляет по-прежнему $25.

Министерство туризма Египта официально опровергло сообщения о том, что стоимость въездной визы для туристов немедленно подорожает до $45, передает Государственная информационная служба Египта.

"Министерство туризма и древностей подтверждает, что эти сообщения не имеют под собой оснований, и никаких исполнительных решений о повышении стоимости въездных виз в Египет не принималось"

– сообщение

В министерстве пояснили, то власти Египта определили предельную ставку визового сбора в размере $45, но это не означает немедленного повышения действующего тарифа.

Также в ведомстве добавили, что общественность будет уведомляться об изменениях в визовой политике страны посредством пресс-релизов и заявлений уполномоченных госорганов.

Ранее стало известно, что президент Египта подписал закон о повышении ставки визового сбора почти вдвое.

Напомним, последний раз виза в Египет дорожала весной 2014 года.