Подорожание визы в Египет не скажется на турпотоке из России – АТОР

Египет повышает стоимость въездной визы почти в два раза. Российских туристов виза за $45 не отпугнет, считают в АТОР.

Повышение стоимости визы в Египет этой зимой не повлияет на турпоток из России, такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Ранее стало известно, что власти Египта приняли решение о повышении цены визы на $20, до $45.

"Египет все равно сохранит статус самого бюджетного зимнего пляжного направления"

– Мурадян

Также он отметил, что решение Египта по визам стало неожиданностью, так как все больше стран стремятся упростить въездной режим для увеличение потока туристов – например Оман, Иордания, Саудовская Аравия.

Рост стоимости виз в Египет может чуть замедлить восстановление турпотока в Египте.

"Восстановление турпотока до докризисных значений, например, 2010 года, может пойти чуть медленнее"

– Мурадян

Последний раз виза в Египет дорожала весной 2014 года.

Отметим, что виза необходима не всем туристам: те, кто прибывают через аэропорт Шарм-эш-Шейха могут получить "синайский штамп", он ставится бесплатно и позволяет пробыть на Синайском полуострове до 15 дней.

На 3 декабря виза в Египет по-прежнему стоит $25, когда именно начнет действовать новая цена визы неизвестно.