Канада посоветовала своим гражданам уехать из Ирана

Гражданам Канады следует покинуть Иран. Об этом сказано в сообщении, распространенном 27 февраля канадским МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в регионе в любой момент могут возобновиться боевые действия.
"Покиньте Иран сейчас, если это можно сделать безопасно. Убедитесь, что ваши проездные документы актуальны"
– МИД Канады
В министерстве также посоветовали соотечественникам запастись достаточным количеством припасов на случай, если им понадобится укрыться.
По данным СМИ, в настоящее время США сосредоточили на Ближнем Востоке несколько сотен боевых самолетов, примерно 20 боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок для возможного проведения военной операции против Ирана.