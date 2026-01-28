Канада посоветовала своим гражданам уехать из Ирана

МИД Канада распространил заявление, в котором призвал соотечественников покинуть Иран. В министерстве отметили, что ситуация в регионе может резко ухудшиться в любой момент.

Гражданам Канады следует покинуть Иран. Об этом сказано в сообщении, распространенном 27 февраля канадским МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в регионе в любой момент могут возобновиться боевые действия.

"Покиньте Иран сейчас, если это можно сделать безопасно. Убедитесь, что ваши проездные документы актуальны"

– МИД Канады

В министерстве также посоветовали соотечественникам запастись достаточным количеством припасов на случай, если им понадобится укрыться.

По данным СМИ, в настоящее время США сосредоточили на Ближнем Востоке несколько сотен боевых самолетов, примерно 20 боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок для возможного проведения военной операции против Ирана.