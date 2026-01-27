Страны региона требуют от США и Израиля не нападать на Иран

От Анкары и Эр-Рияда до Дохи и Багдада – страны Ближнего Востока массово высказываются против военного вмешательства США и Израиля в Иран, требуя политического урегулирования.

Угроза перехода конфликта США и Израиля с Ираном в ситуацию военного вмешательства и возобновления ударов с американо-израильской стороны по Исламской Республике привела к ряду заявлений со стороны высокопоставленных лиц стран региона.

Министр иностранных дел Турции заявил о неправильности и недопустимости возобновления военных действий. Ряд стран, ориентированных на США – Саудовская Аравия, Египет, Оман – выступили против американского военного вмешательства в дела Ирана.

МИД Катара также высказывался против потенциального нападения и призвал к деэскалации и урегулированию на дипломатическом уровне. Поддержку иранской стороне выразили и несколько шиитских организаций в Ираке: "Бадра", "Катаиб Хезболла", "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба". Боле того, СМИ сообщали о призывах в Ливане выходить на акции солидарности с Ираном.

Постоянный представитель Пакистана в ООН выразил поддержку ИРИ во время экстренного заседания Совета Безопасности, выдвинув запрет на внешнее вмешательство во внутренние дела стран как со стороны Устава Организации, так и иных нормативных документов международного права.

Одними из последних с подобной риторикой выступили ОАЭ и Саудовская Аравия, заявившие о недопущении использования воздушного пространства, территории или водных пространств для любых военных действий против Ирана.

В условиях ужесточения риторики США верховный муфтий Бахрейна сообщил о готовности миллионов людей пожертвовать собой в защиту верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Спикер армянского парламента Ален Симонян сдержанно высказался о том, что страна не намерена ни совершать какие-либо действия против Ирана, ни вовлекаться в данные процессы.