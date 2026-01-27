Аракчи: Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном

Глава иранского МИД заявил, что не Тегеран контактировал с представителем США и не запрашивал переговоры, опровергая недавние высказывания американского президента.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с опровержением заявления президента США Дональда Трампа о просьбе Исламской Республики начать переговоры. Об этом стало известно в ходе брифинга после заседания Кабинета министров Ирана.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что между ним и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом не происходило никаких форм контактов. При этом некоторые другие страны, по словам Аракчи, выступая посредниками, способствуют возобновлению диалога между американской и иранской сторонами.

"Мы занимаем четкую позицию: переговоры не должны сопровождаться угрозами, а диалог возможен только при отсутствии какого-либо давления и непомерных требований"

– Аббас Аракчи

Какой сигнал подает Тегеран?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о текущей стратегии Тегерана в отношении контактов с Вашингтоном.

"Сейчас между Ираном и Соединенными Штатами идет очень сложная игра. Какие-то заявления идут на публику, как это опровержение от Аббаса Аракчи, а какие-то – по неофициальным каналам. Закрытый диалог между Тегераном и Вашингтоном существует, стороны безусловно обмениваются друг с другом сообщениями. Иранские власти сами же заинтересованы в том, чтобы контакты с американцами сохранялись", – прежде всего сказала она.

"У Тегерана нет ни малейшего желания вступать в военную конфронтацию с Соединенными Штатами и в вероятное новое столкновение с Израилем, которое может повлечь за собой американская атака на иранские объекты. В то же время, правительство Ирана действует, исходя из установок, которые дает верховный лидер Али Хаменеи и консервативное духовенство в руководстве Исламской Республики, а они таковы, что на требования США согласиться попросту невозможно", – продолжила Ирина Федорова.

"Напомню, что США по-прежнему хотят, чтобы в Иране было прекращено обогащение урана и ликвидированы все ракеты с радиусом действия далее 300 км, дабы у КСИР не было возможности обстреливать Израиль. При нынешнем руководстве Ирана какие-то уступки на эту тему не просматриваются. Но по неофициальным каналам Иран подает сигналы, что он хотел бы мирно договориться с США, в частности, были утечки о контактах Аракчи со Стивеном Уиткоффом, которые глава МИД ИРИ теперь отрицает", – сообщила востоковед.

Можно ли избежать атаки США на Иран?

По оценке эксперта, остановить подготовку США к удару по иранским объектам крайне сложно. "Сейчас США наращиванием военно-морских сил вокруг Ирана в первую очередь создают давление на Тегеран с тем, чтобы он пошел на уступки по ядерной и ракетной программам. Однако, понимая достаточно резкий характер Дональда Трампа, мы можем ожидать, что атака будет произведена в любой момент. Напомню, что именно Трамп согласовал убийство командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани 3 января 2020 года", – отметила она.

"Президент Трамп в этом месяце уже готовился отдать приказ о проведении атаки по иранским целям, он же распорядился о передислокации дополнительных сил из других регионов на Ближний Восток. В новой Стратегии национальной безопасности сказано, что США не допустят того, чтобы у Ирана были технические возможности обогащения урана до уровней, необходимых для создания ядерного оружия. Это и есть позиция Трампа по иранской ядерной программе, и с ее учетом нельзя исключить, что США все-таки нанесут военные удары по Ирану", – заключила Ирина Федорова.