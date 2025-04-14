В Азербайджане сегодня отмечают Торпаг чершенбеси

Последний вторник перед Новрузом, Вторник земли или Илахыр чершенбе отмечается сегодня в Азербайджане. Вечером будут разожжены традиционные костры и пройдут гуляния.

Неделя остается перед праздником Новруз, в последний перед Новрузом вторник в Азербайджане принято отмечать Илахыр чершенбе, Вторник земли, также известный как Торпаг чершенбеси.

Последний вторник перед Новрузом отмечают в республике особенно торжественно. Принято прыгать через костры, проводить обряды, устраивать гуляния.

Костер во Вторник земли нельзя тушить, огонь должен погаснуть сам, а пепел потом выносится со двора, считается, что с ним уходят все беды.

В Торпаг чершенбеси нужно говорить только добрые слова.

Вечером в домах зажгут свечи – по одной на члена семьи.

Всего в Азербайджане перед Новрузом отмечают четыре вторника, они связаны со стихиями: водой, огнем, ветром и землей.

В 2026 году Новруз будет отмечаться в пятницу 20 марта, в этот день весна придет в Северное полушарие.