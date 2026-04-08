Доллар снижается к 70 рублям за $1

В среду днем курс доллара пошел вниз, валюта дешевела до 72,975 рубля, такой уровень был достигнут впервые за три года. Также снижается до трехлетних минимумов и курс евро – до 85,45 рубля.

На российском межбанковском рынке курс доллара 13 мая резко пошел вниз и опустился ниже 73 рублей.

Согласно данным торгов, на 12:43 мск доллар подешевел на 1,11% – до 72,975 рубля. Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года.

Евро также дешевеет: курс опускался на 1,34% до 85,45 рубля. Впервые с 5 июня 2023 года курс евро провалился ниже 86 рублей.