ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Басидж"

Израиль нанес масштабный авиаудар по территории иранской столицы, в результате которого был ликвидирован командир подразделения "Басидж" Голам Реза Сулеймани, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что удар был совершен ночью накануне. Целью израильской армии также стали штаб министерства разведки, а также центр командования внутренней безопасности.

"Руководствуясь точными разведывательными данными, ВВС вчера нанесли целенаправленный удар по центру Тегерана, ликвидировав Голама Резу Сулеймани, командира подразделения "Басидж"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Согласно данным израильской разведки, Сулеймани последние шесть лет возглавлял силы "Басидж", которые являются частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, ЦАХАЛ также сообщила о том, что одной из основных целей удара по Тегерану стала ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.