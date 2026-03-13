Багдад ведет переговоры с Тегераном о проходе нефтяных танкеров через Ормузский пролив

Власти Ирака пытаются договориться с иранской стороной ради получения возможности прохода через Ормуз судов с энергоносителями. Об этом официально сообщил глава иракского министерства нефти.

Багдад надеется согласовать с Тегераном безопасный маршрут для экспорта нефти. Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани подтвердил факт дипломатических контактов ради разблокировки пути для ряда танкеров через Ормузский пролив.

"Ведутся контакты с Ираном для получения разрешения на проход ряда танкеров с иракской нефтью (через Ормузский пролив - прим. ред.)"

– Хайян Абдель Гани

Глава иранского МИД Аббас Аракчи уже упоминал о подобных консультациях с властями нескольких государств.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в конце февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес мощные удары по израильской территории и американским военным базам в регионе. Важнейшим шагом иранской армии стала блокировка Ормузского пролива.

Закрытие маршрута уже нанесло серьезный удар по экономике соседних государств. Информационное агентство INA сообщает о резком падении нефтедобычи в Ираке с 4,3 млн баррелей в сутки до 1,2 млн.

При этом быстрого решения проблемы ждать не стоит. Бывший посол Ирана в Москве и бывший заместитель главы иранского МИД Мехди Сафари считает, что на возвращение к прежнему режиму работы пролива потребуется около двух или трех лет