Самолеты в Новруз в Казахстане будут летать чаще

За две недели предстоящих весенних праздников Новруза, с 16 по 29 марта, три казахстанские авиакомпании планируют выполнить 160 дополнительных авиарейсов по стране.

К предстоящим большим весенним праздникам Новруз в Казахстане подключатся ведущие компании-авиаперевозчики, сообщили в комитете гражданской авиации страны.

Ожидается, что в период с 16 по 29 марта 2026 года только группа компаний Air Astana и FlyArystan выполнит 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны, 80 из которых соединят Алматы и Астану, передает Sputnik Казахстан.

"Также запланированы дополнительные перелеты из Алматы, Астаны и Актау в такие города, как в Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Уральск"

К весенней акции подключится и казахстанская авиакомпания SCAT – с 19 по 21 марта она выполнит 5 дополнительных авиарейсов между старой и новой столицами, а также один рейс между Шымкентом и Актау.

С 23 по 26 марта авиалайнеры компании выполнят 4 дополнительных рейса по маршруту Алматы – Астана, а также по одному рейсу Шымкент – Астана и Актау – Астана, проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика.

Такое решения авиаторов предоставит дополнительные возможности для путешествий в праздники жителям страны, говорится в сообщении.