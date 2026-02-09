Новая энергоавария отключила 102 поселка в 12 районах Дагестана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 68 тысяч жителей, проживающих в 102 населенных пунктах 12 районов Дагестана, сегодня утром остались без света из-за очередных за аварий на электросетях. Электроэнергию им обещают вернуть только вечером.

Нынешнее утро оказалось неприветливым для жителей большей части Дагестана, которые встретили его без света в собственных домах и квартирах: причиной тому стали аварийные отключения электроэнергии, которые произошли в 102 населенных пунктах 12 районов Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 8:05 мск 17 марта в результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 102 населенных пункта в 12 муниципальных районах Дагестана с населением 68264 человека, из них 17250 детей"

- сообщение

Части дагестанских школьников сегодня к тому же предстоит пропустить занятия, поскольку под отключения попали 153 социально-значимых объекта, отметили в МЧС, передает "Интерфакс".

Восстановлением электросетей уже занимаются местные энергетики: к работам привлечено 39 человек и 13 единиц техники, свет обещают дать сегодня к 21:00 , сообщили в "Дагэнерго".

Причины столь масштабного блэкаута не сообщаются, известно лишь, что накануне жителей предупреждали о прогнозируемых в республике снегопаде и обильных дождях.

