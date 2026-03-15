Дорога между Россией и Грузией открылась для легковушек

Спустя почти сутки Военно-Грузинская дорога, единственный сухопутный маршрут между Россией и Грузией, сегодня открылась в Северной Осетии, но - только для легкового транспорта.

Дорожные власти Северной Осетии сегодня разрешили движение легкового транспорта по Военно-Грузинской дороге, однако для грузовиков запрет пока остается в силе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 08:30 мск"

- сообщение

Единственная сухопутная артерия, соединяющая две страны, была закрыта для всех видов транспорта с 12:20 мск накануне, 16 марта, из-за сильного снегопада в горах Грузии, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце минувшего 2025 года мы писали о том, что власти Грузии решили обновить и улучшить еще один отрезок трассы, ведущей к границе с Россией: в рамках нового проекта будет проведено обновление отрезка трассы длиной 27 км от Цицамури до Жинвали, после чего он станет четырехполосной магистралью.