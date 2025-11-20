Еще один участок дороги в Россию модернизируют в Грузии

Власти Грузии сообщили о намерениях обновить и улучшить еще один отрезок трассы, ведущей к границе с Россией, т. н. Военно-Грузинской дороги.

Грузинское правительство продолжает работать над модернизацией международной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, – Военно-Грузинской дороги.

В рамках нового проекта будет проводится обновление отрезка трассы длиной 27 км от Цицамури до Жинвали. По итогам работ он станет четырехполосной магистралью.

Кроме того, на этом участке будет построено 16 мостов. За счет них автомобили на трассе смогут развивать скорость до 120 км/ч. Время в пути сократится до 15 минут.

Проект уже передан Департаменту экологического надзора.

Напомним, что сейчас также идет активная стадия строительства 24-километрового участка Военно-Грузинской дороги Коби-Квешети, стоимость проекта – $1,2 млрд лари. Работы на нем предполагается завершить в 2028 году. Здесь возводится в том числе самый длинный в Грузии 466-метровый арочный мост.

Стоит отметить, что трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, – единственная сухопутная дорога, которая связывает Грузию, а также Армению, с Россией. А "Верхний Ларс" ("Казбеги" с грузинской стороны) – единственный пункт пропуска на сухопутной российско-грузинской границе.