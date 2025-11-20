Вестник Кавказа

Еще один участок дороги в Россию модернизируют в Грузии

Еще один участок дороги в Россию модернизируют в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии сообщили о намерениях обновить и улучшить еще один отрезок трассы, ведущей к границе с Россией, т. н. Военно-Грузинской дороги.

Грузинское правительство продолжает работать над модернизацией международной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, – Военно-Грузинской дороги.

В рамках нового проекта будет проводится обновление отрезка трассы длиной 27 км от Цицамури до Жинвали. По итогам работ он станет четырехполосной магистралью.

Кроме того, на этом участке будет построено 16 мостов. За счет них автомобили на трассе смогут развивать скорость до 120 км/ч. Время в пути сократится до 15 минут.

Проект уже передан Департаменту экологического надзора.

Напомним, что сейчас также идет активная стадия строительства 24-километрового участка Военно-Грузинской дороги Коби-Квешети, стоимость проекта – $1,2 млрд лари. Работы на нем предполагается завершить в 2028 году. Здесь возводится в том числе самый длинный в Грузии 466-метровый арочный мост. 

Стоит отметить, что трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, – единственная сухопутная дорога, которая связывает Грузию, а также Армению, с Россией. А "Верхний Ларс" ("Казбеги" с грузинской стороны) – единственный пункт пропуска на сухопутной российско-грузинской границе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2315 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.