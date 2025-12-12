Смертельный пожар произошел на складе в Сочи

Человек погиб в результате пожара в складских помещениях в Сочи. Площадь возгорания достигла 140 кв м.

Масштабный пожар с трагическим исходом случился сегодня в Сочи, подробности ЧП рассказали в кубанском МЧС.

Инцидент случился в складском помещении, расположенном в Адлерском районе, а именно на улице Чкалова. Огонь занялся в 10:20 мск.

Изначально сообщалось о площади возгорания 130 кв м. Затем стало известно, что пожар локализовали на 140 кв м..

"Пожар ликвидирован в 11.03 на площади 140 квадратных метров"

– МЧС Краснодарского края

В результате разгула огненной стихии погиб один человек. Его личность пока не установлена. Идет следствие.