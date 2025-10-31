Иордания официально стала безвизовой для россиян

Граждане РФ с сегодняшнего дня могут въезжать в Иорданию без визы, по заграничному паспорту. Аналогичная мера начала действовать и для граждан Иордании при въезде в Россию.

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Иорданией вступило в силу с 13 декабря.

Безвизовые поездки могут длиться до 30 дней, при этом цели поездки не должны быть связаны с трудовой деятельностью или учебой. Также по безвизу нельзя постоянно проживать на территории государства. В течение года гражданин РФ может провести на территории Иордании до 90 дней.

До этого дня россиянам, прибывающим в Иорданию, ставилась виза на границе, стоимость которой составляла порядка $55.

В Иорданию российские туристы чаще всего едут, чтобы увидеть древний город Петра и ради пляжного отдыха на берегу Красного или Мертвого моря.