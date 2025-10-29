Новые пляжи откроются в Сочи к лету – Прошунин

Власти Сочи ожидают успешного туристического сезона будущим летом. В следующем году для туристов будут открыты новые пляжи, также может быть реализована специальная программа преференций для семейного отдыха.

Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал о том, как курорт будет привлекать туристов в летнем сезоне 2026 года.

Прежде всего он сообщил, что опасений в связи с разными прогнозами по турпотоку в Сочи летом 2026 года, у властей курорта нет. В планах привлечение туристов с детьми.

"У нас уже есть опыт этого года, когда наши отельеры объединились и предложили семьям с детьми систему преференций на размещение и отдых. 50 крупных отелей и гостиниц разработали скидки и выгодное раннее бронирование. Сейчас мы также ведем с ними переговоры"

– Андрей Прошунин

Также, добавил он, в летнем сезоне Сочи предложит туристам несколько новых оборудованных черноморских пляжей, локации были выбраны совместно с исследователями.

"А еще к лету планируем сформировать 15 новых комфортных пляжей. Научно-исследовательский центр "Морские берега" провел исследование береговой полосы, которое показало, что на этих территориях уже в ближайшее время можно организовать благоустройство и обеспечить безопасность"

– Андрей Прошунин

Глава курорта подчеркнул, что обеспечивать безопасность жителей и гостей Сочи помогает система видеонаблюдения "Безопасный город", включающая более 3,7 тыс камер, в том числе с системой распознавания лиц. Система работает не только в городе, но и на сочинских пляжах, что позволяет дополнительно следить за морем, добавил он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Отметим, что в курортном сезоне 2025 года в Сочи отдыхающим было доступно свыше 130 пляжных локаций.