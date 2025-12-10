Вестник Кавказа

МИД Азербайджана: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на своих страницах в соцсетях сообщение в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня МИД Азербайджана распространил на своих страницах в социальных сетях сообщение, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня – 22 года со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева, который оставил глубокий след в сердце азербайджанского народа, сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики и оказал неоценимые услуги в защите национальных интересов"

– МИД Азербайджана

В сообщении подчеркивается, что дальновидность Гейдара Алиева, его мудрая политика и безграничная преданность азербайджанскому народу оставили неизгладимый след в истории развития Азербайджана.

МИД Азербайджана, говорится в публикации, с глубоким уважением чтит память общенационального лидера Азербайджана.

