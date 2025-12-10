МИД Азербайджана: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджана

Сегодня МИД Азербайджана распространил на своих страницах в социальных сетях сообщение, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Сегодня – 22 года со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева, который оставил глубокий след в сердце азербайджанского народа, сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики и оказал неоценимые услуги в защите национальных интересов"
– МИД Азербайджана
В сообщении подчеркивается, что дальновидность Гейдара Алиева, его мудрая политика и безграничная преданность азербайджанскому народу оставили неизгладимый след в истории развития Азербайджана.
МИД Азербайджана, говорится в публикации, с глубоким уважением чтит память общенационального лидера Азербайджана.