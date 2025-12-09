Вестник Кавказа

У НАТО нет плана на случай выхода США – СМИ

Флаг США
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Как сообщают СМИ, у НАТО нет сценария на тот случай, если Вашингтон решит выйти из состава Альянса.

Североатлантический альянс не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из его состава, сообщает Politico.

Согласно публикации издания, НАТО в настоящее время не имеет сценария на такой случай, поскольку данное действие Вашингтона полностью противоречит идее альянса.

Напомним, ранее в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о выходе страны из НАТО.

"НАТО — пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны"

– республиканец Томас Масси

Как пишет Politico, данное решение Вашингтона вызвало определенную тревогу в организации.

