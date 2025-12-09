В Петербурге всю ночь тушили масштабный пожар на Правобережном рынке

Накануне вечером в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на Правобережном рынке, который быстро разросся на площади в 1,5 тысяча квадратных метров: погиб один человек, огонь тушили всю ночь.

Накануне вечером на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга вспыхнул пожар, который быстро распространилось с 200 до 1,5 тыс кв м, погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Дыбенко, 16 (пересечение с Искровским проспектом) поступило в 17:00. На место оперативно выехали пожарные в составе 30 человек и 6 единиц техники, пишет "Деловой Петербург".

В 21:05 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на объекте, однако полностью потушить возгорание огнеборцам удалось лишь сегодня утром – его ликвидировали в 07:44 мск.

Из опасной зоны были эвакуированы 100 человек, на месте пожара обнаружено тело одного погибшего, еще один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от огня – у него диагностированы переломы обеих ног.

В зависимости от того, насколько пострадало здание, ущерб может составить от 100 до 120 млн рублей.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Известно, что в 2020 и 2021 годах (и ранее) в помещениях рынка выявили нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, в 2025 году владельцам выдали предостережение по этой же причине, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.