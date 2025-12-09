Посол Ирана: Путин и Пезешкиан встретятся в Турменистане

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, по словам посла ИРИ в РФ, проведут встречу в Туркменистане.

Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана состоятся в Туркменистане, такое заявление сделал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, оно было опубликовано на официальной странице посольства в соцсети.

"Президенты Ирана и РФ встретятся в Ашхабаде"

– Казем Джалали

Ранее сегодня пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что 11-12 декабря Владимир Путин посетит Ашхабад, где примет участие в форуме, который приурочен к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В нем также анонсировались двусторонние встречи, которые глава российского государства проведет с лидерами других стран.

Масуд Пезешкиан, как сообщили в Тегеране, отправится в Туркменистан из Казахстана, цель визита – участие в упомянутых выше форумах.