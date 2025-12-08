Вестник Кавказа

США планируют разместить международный контингент в Газе в 2026 году – СМИ

США планируют разместить международный контингент в Газе в 2026 году – СМИ
Власти США продолжают переговоры по вопросам размещения международного миротворческого контингента, который будет контролировать соблюдение мирных договоренностей в Газе. Начало работы миротворцев намечено на 2026 год.

Вашингтон планирует, что международный миротворческий контингент начнет действовать в секторе Газа в начале следующего года, передает Al Jazeera. 

По данным медиа, США в настоящее время продолжают переговоры с рядом государств об участии в международной коалиции. 

"Мы ожидаем размещения подразделений международных  стабилизационных сил в Газе в начале 2026 года с участием одной или двух стран на первом этапе"

– источник 

Вопросы распределения властных полномочий все еще обсуждаются, пока нет однозначного решения относительно руководящей роли США. Вашингтон ведет переговоры с несколькими странами, включая арабские, относительно структуры, логистики и вопросов применения оружия. 

Источник в Вашингтоне подчеркнул, что миротворцы не будут дислоцироваться в секторе Газа. 

Власти США продолжают переговоры по реализации второго этапа мирного плана Трампа. В частности, Вашингтон и другие посредники обсуждают вопрос формирования полиции, которая будет действовать на территории сектора Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.