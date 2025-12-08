США планируют разместить международный контингент в Газе в 2026 году – СМИ

Власти США продолжают переговоры по вопросам размещения международного миротворческого контингента, который будет контролировать соблюдение мирных договоренностей в Газе. Начало работы миротворцев намечено на 2026 год.

Вашингтон планирует, что международный миротворческий контингент начнет действовать в секторе Газа в начале следующего года, передает Al Jazeera.

По данным медиа, США в настоящее время продолжают переговоры с рядом государств об участии в международной коалиции.

"Мы ожидаем размещения подразделений международных стабилизационных сил в Газе в начале 2026 года с участием одной или двух стран на первом этапе"

– источник

Вопросы распределения властных полномочий все еще обсуждаются, пока нет однозначного решения относительно руководящей роли США. Вашингтон ведет переговоры с несколькими странами, включая арабские, относительно структуры, логистики и вопросов применения оружия.

Источник в Вашингтоне подчеркнул, что миротворцы не будут дислоцироваться в секторе Газа.

Власти США продолжают переговоры по реализации второго этапа мирного плана Трампа. В частности, Вашингтон и другие посредники обсуждают вопрос формирования полиции, которая будет действовать на территории сектора Газа.