В Гасанриз в Азербайджане возвращаются 74 жителя

В пятницу в село Гасанриз Агдеринского района Азербайджана вернутся на постоянное место жительства свыше 70 граждан Азербайджана.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Гасанриз, возможность вернуться в родные места появилась у переселенцев после освобождения азербайджанских территорий от оккупации и восстановления необходимой для жизни инфраструктуры.

Выезд был организован из Тертерского района. В родное село возвращаются семьи, которые временно проживали в различных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.