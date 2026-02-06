Вашингтон и Пекин готовы продлить торговое перемирие еще на год — СМИ

США и Китай намерены продлить торговое перемирие на срок до одного года. Встреча лидеров стран предположительно состоится в апреле.

Апрель может стать месяцем продления американо-китайского торгового перемирия. Источники англоязычной гонконгской газеты South China Morning Post утверждают, что стороны готовы продлить октябрьские договоренности, достигнутые на переговорах в Южной Корее, еще на 12 месяцев.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая предположительно пройдет в Пекине в начале апреля.

По данным издания, официальные лица и американской, и китайской сторон оценивают такой сценарий как реалистичный. Его реализация даст возможность сфокусироваться на краткосрочной экономической отдаче от октябрьских переговоров, включая новые обязательства Пекина по закупкам.

Визит американского лидера в КНР предварительно запланирован на конец марта. Осведомленные источники гонконгского медиа говорят о трех днях начиная с 31 числа. Однако график остается подвижным, так как китайская сторона учитывает приближение национального праздника поминовения усопших Цинмин, выпадающего на один день в период с 4 по 6 апреля.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в октябре в южнокорейском Пусане. Достигнутый там компромисс предполагал перемирие сроком на год. В его рамках Вашингтон снизил пошлины на китайские товары на десять процентных пунктов до 47% за счет сокращения вдвое "фентаниловых" тарифов до 10%.