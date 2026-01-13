Рябков назвал тарифную политику Трампа неприемлемой

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал оценку тарифной политике, реализуемой Соединенными Штатами при администрации президента Дональда Трампа.
"Тарифы и принудительные меры всех видов — это неприемлемые способы установления доминирования одной державы. Я говорю это очень прямо, потому что иначе объяснить происходящее невозможно"
– Сергей Рябков
Он отметил, что страны, которые верят в многосторонность, придерживаются иной политики, выбирая сотрудничество и взаимовыгоду для процветания.
"И для этого нам необходимо коллективно решать проблемы и противостоять вызовам"
– Сергей Рябков
Администрация Трампа желает все для себя и ничего для других, что является "односторонним подходом в худшем его проявлении", заключил дипломат в беседе с изданием Indian Express.