Рябков назвал тарифную политику Трампа неприемлемой

Политика США, основанная на пошлинах и принудительных мерах, это неприемлемый способ достижения доминирования, такое мнение выразил замглавы МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал оценку тарифной политике, реализуемой Соединенными Штатами при администрации президента Дональда Трампа.

"Тарифы и принудительные меры всех видов — это неприемлемые способы установления доминирования одной державы. Я говорю это очень прямо, потому что иначе объяснить происходящее невозможно"

– Сергей Рябков

Он отметил, что страны, которые верят в многосторонность, придерживаются иной политики, выбирая сотрудничество и взаимовыгоду для процветания.

"И для этого нам необходимо коллективно решать проблемы и противостоять вызовам"

– Сергей Рябков

Администрация Трампа желает все для себя и ничего для других, что является "односторонним подходом в худшем его проявлении", заключил дипломат в беседе с изданием Indian Express.