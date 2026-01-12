Вестник Кавказа

Китай предупредил Трампа: в тарифной войне нет победителей

Китай предупредил Трампа: в тарифной войне нет победителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Китая отреагировали на введение Соединенными Штатами пошлин в отношении партнеров Ирана. В ведомстве напомнили, что в тарифной войне победителей не будет.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что если США применят в отношении Китая пошлины в 25% за сотрудничество с Ираном, республика будет твердо защищать собственные интересы.

"В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы"

– Мао Нин

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении в отношении государств, сотрудничающих с Ираном пошлин в размере 25%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.