Китай предупредил Трампа: в тарифной войне нет победителей

В МИД Китая отреагировали на введение Соединенными Штатами пошлин в отношении партнеров Ирана. В ведомстве напомнили, что в тарифной войне победителей не будет.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что если США применят в отношении Китая пошлины в 25% за сотрудничество с Ираном, республика будет твердо защищать собственные интересы.

"В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы"

– Мао Нин

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении в отношении государств, сотрудничающих с Ираном пошлин в размере 25%.