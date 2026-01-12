США ввели пошлины для стран, торгующих с Ираном

Американский президент Дональд Трамп объявил об установлении 25% пошлин против стран, ведущих торговлю с Ираном.

Страны, которые ведут торговлю с Ираном, теперь обязаны платить пошлину США, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, разместив соответствующую публикацию в соцсети Truth Social.

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным"

– Дональд Трамп

Ранее американская администрация сообщала о том, что на фоне беспорядков в Иране они пока не собираются наносить никакие удары по иранской территории.

Кого коснутся антииранские пошлины Трампа?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметила, что первоочередными целями новых пошлин Дональда Трампа являются два основных торговых партнера Ирана – Китай и Индия.

"Основу иранского экспорта по-прежнему, несмотря на все санкции, составляет нефть, а главными покупателями нефти из Ирана являются Китай и Индия. Кроме того, и Китай и Индия поставляют в Иран большое количество товаров. Китай в целом на первом месте в иранском товарообороте. Поэтому в первую очередь новые пошлины будут применены к китайскому и индийскому экспорту в США и другим сделкам американский компаний с компаниями из этих стран", – сказала она.

"После Китая и Индии наибольшую долю в иранской внешней торговле занимает сосед Ирана – Турция, импортер иранского газа. Поэтому последствий от нового указа Дональда Трампа стоит ожидать и турецким предприятиям, экспортирующим товары в США. Если указ будет действительно применен, товары из этих стран потеряют в конкурентоспособности на американском рынке, поскольку будут продаваться с наценкой", – продолжила Ирина Федорова.

Что касается еще одного торгового партнера Ирана – России – то ее торговля с США остается из-за санкций на слишком незначительном уровне, чтобы новые пошлины как-то на ней сказались.

"Если торговые партнеры Ирана получат существенный удар по своей внешней торговле из-за падения поставок в Соединенные Штаты, вызванного слишком высокими пошлинами, они вполне могут принять решение отказаться частично или полностью от торговли с Ираном", – предупредила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.

Что будет с торговлей США?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, в свою очередь, обратил внимание на низкую эффективность пошлинной тактики давления: партнеры Ирана сообща найдут как обойти новые американские торговые препоны, а между тем рост цен на товары из Китая разгонит инфляцию в самих США.

"Всякое экономическое давление эффективно только в той ситуации, когда есть страна-изгой, против которой консолидируется весь мир (при этом есть риск, что санкции только объединят общество этого государства вокруг властей для противодействия давлению). Сейчас ситуации вокруг Ирана совершенно иная: поскольку США усиливают экономическое давление не только на сам Иран, но и на его торговых партнеров – Китай, Индию, Россию – эти страны будут сами консолидироваться на антиамериканских основаниях", – пояснил он.

"Понятно, что Трамп поступает так здесь и сейчас, чтобы в еще большей степени дестабилизировать, расшатать ситуацию изнутри в Иране. Но санкции, как показывает многолетний опыт разных государств, включая сам Иран, не так эффективны, как они задумываются. Эффект санкций может проявляться лишь в очень долгосрочной перспективе, и то не всегда. Поэтому, я думаю, на политическом уровне новые пошлины Трампа приведут к диаметрально противоположному эффекту от того, к которому президент США стремится", – заключил Константин Блохин.