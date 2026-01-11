США склоняются к экономическому давлению на Иран - СМИ

Несмотря на имеющиеся возможности силового воздействия на события в Иране, администрация Трампа пока отдает предпочтение экономическим способам давления на Тегеран, сообщает американская телекомпания CBS.

Американская администрация использует различные меры давления на Иран, включая экономику, кибероперации и кампании по дестабилизации правительства, сообщил американский телеканал CBS.

Так, минувшей ночью президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, написал он в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. Этот приказ является окончательным и однозначным"

- Дональд Трамп

Также "виртуальное" посольство США в Иране на фоне продолжающихся протестов в исламской республике призвало всех американцев покинуть страну через Армению или Турцию, не надеясь на помощь американского правительства, или найти безопасное место и запастись припасами.

Что касается возможного нанесения авиаударов по территории Исламской Республики, то пока такие варианты не рассматриваются, хотя американский лидер осведомлен о всех возможных вариантах.