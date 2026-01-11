Вестник Кавказа

США склоняются к экономическому давлению на Иран - СМИ

США склоняются к экономическому давлению на Иран - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на имеющиеся возможности силового воздействия на события в Иране, администрация Трампа пока отдает предпочтение экономическим способам давления на Тегеран, сообщает американская телекомпания CBS.

Американская администрация использует различные меры давления на Иран, включая экономику, кибероперации и кампании по дестабилизации правительства, сообщил американский телеканал CBS.

Так, минувшей ночью президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, написал он в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. Этот приказ является окончательным и однозначным"

- Дональд Трамп

Также "виртуальное" посольство США в Иране на фоне продолжающихся протестов в исламской республике призвало всех американцев покинуть страну через Армению или Турцию, не надеясь на помощь американского правительства, или найти безопасное место и запастись припасами.

Что касается возможного нанесения авиаударов по территории Исламской Республики, то пока такие варианты не рассматриваются, хотя американский лидер осведомлен о всех возможных вариантах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.