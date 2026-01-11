США склоняются к экономическому давлению на Иран - СМИ

Американская администрация использует различные меры давления на Иран, включая экономику, кибероперации и кампании по дестабилизации правительства, сообщил американский телеканал CBS.
Так, минувшей ночью президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, написал он в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.
"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США. Этот приказ является окончательным и однозначным"
- Дональд Трамп
Также "виртуальное" посольство США в Иране на фоне продолжающихся протестов в исламской республике призвало всех американцев покинуть страну через Армению или Турцию, не надеясь на помощь американского правительства, или найти безопасное место и запастись припасами.
Что касается возможного нанесения авиаударов по территории Исламской Республики, то пока такие варианты не рассматриваются, хотя американский лидер осведомлен о всех возможных вариантах.