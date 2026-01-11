В Белом доме не исключили нанесение авиаудара по Ирану

Глава Белого дома допускает любые шаги в отношении Ирана, в том числе военного характера. Одним из наиболее вероятных вариантов ответа на события в Исламской Республике на сегодняшний день считается авиаудар.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.
В контексте одного из вариантов решений американской администрации и военного руководства страны она упомянула и авиаудары.
"Президент Трамп всегда очень умело сохраняет все варианты действий, и авиаудары являются одним из многих вариантов, которые рассматривает верховный главнокомандующий"
– Каролайн Левитт
При этом она указала на то, что приоритет лидер США по-прежнему отдает дипломатическим шагам.
Ранее сообщалось, что США рассматривают различные шаги в отношении Ирана на фоне беспорядков в стране.