Количество погибших протестующих превысило полтысячи в Иране

Протесты в Иране унесли жизни сотен демонстрантов и почти 70 силовиков. Масштабные демонстрации начались в Исламской Республике в конце прошлого года.

Во время протестов в Иране, начавшихся в конце прошлого года, погибло уже 572 человека. Об этом рассказали в правозащитной организации HRANA, функционирующей в Исламской Республики.

Там отметили, что на данный момент известно о 503 погибших демонстрантах и 69 представителей сил безопасности, передает Sky News.

При этом в HRANA уточнили, что реальное число жертв может быть значительно выше.

Всего за время протестов задержано свыше 10,6 тыс человек.

Напомним, масштабные акции протесты охватили Иран в конце прошлого года на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции. Демонстранты выступают за свержение верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.