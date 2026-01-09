Трамп допустил удар США по Ирану в связи с протестами

США рассматривают различные шаги в отношении Ирана на фоне беспорядков в стране, сообщил Трамп. Возможен новый удар США по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответа на события в Иране, в том числе силового.

"Мы изучаем некоторые очень серьезные варианты (ответа на события в Иране). Мы примем решение"

– Дональд Трамп

По его словам, в списке возможных мер – силовой ответ. "Такая возможность рассматривается", ответил он на соотвествующий вопрос журналистов на борту своего самолета на пути из поместья во Флориде в Вашингтон.

Во вторник 13 января американский лидер намерен провести совещание с членами Совета нацбезопасности для обсуждения действий в отношении Тегерана. По данным CNN, рассматриваются следующие варианты:

удары по иранским службам безопасности;

кибератаки против вооруженных сил и объектов режима;

новые санкции в отношении представителей руководства ИРИ или экономики (энергетика, банковский сектор);

предоставление протестующим интернета Starlink.

Высокопоставленный чиновник Белого дома уточнил CNN, что США не планируют вводить войска в Иран.

Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон поддерживает контакт с оппозиционными силами в Иране, а также что США готовности "прийти на помощь" участникам акций протеста, который не стихают уже две недели. По мнению американского лидера, "Иран стремится к свободе" и США готовы помочь.

На что готов Трамп в Иране?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущий подход Администрации Дональда Трампа к поддержке беспорядков в Иране и оценил наиболее вероятные сценарии дальнейших действий Вашингтона против Тегерана.

Американист прежде всего подчеркнул, что Администрация Трампа всерьез настроена на смену власти в Иране. "По всей видимости, основным сценарием для Вашингтона сейчас является короткая военная операция, аналогичная венесуэльской, но с учетом иранской специфики. Цель – смена режима либо серьезное осложнение его правления через максимальную дестабилизацию. При этом Иран отличается от Венесуэлы тем, что в стране нет организованной оппозиции, которая была бы готова взять власть в свои руки – в связи с этим планы Вашингтона пока ограничиваются задачей тем или иным способом сместить аятоллу Али Хаменеи", - сообщил он.

"Наиболее реалистичный сценарий – это бомбардировки иранских объектов. Трампу не нужна операция, которая может затянуться на долгое время, поэтому в наземных боевых действиях войска США участвовать не будут, а ограничатся ударами с воздуха. Бомбардировкам могут быть подвергнуты как военные объекты в Иране, так и экономические, а также здания органов государственной власти. Таким образом США поставят иранскому руководству ультиматум: если оно не уйдет в отставку, контроль над ситуацией в стране полностью будет утрачен, дестабилизация станет неуправляемой, а постоянные военные удары еще больше ухудшат экономическое положение Исламской Республики", - продолжил Владимир Васильев.

Американист обратил внимание, что в иранской политике Администрация Трампа во многом действует под влиянием правительства Израиля, которое ставит перед собой задачу нейтрализовать военную угрозу с востока, которая исходит от властей Исламской Республики. "О влиянии Биньямина Нетаньяху на Дональда Трампа забывать нельзя. У Израиля безусловно есть планы по смене власти в Иране на нейтрально относящихся к Еврейскому государству политиков. Поэтому наверняка будет силовой ультиматум с требованием отстранения от власти Али Хаменеи. Не исключен сценарий убийства Хаменеи, он в свое время прорабатывался США в сотрудничестве с израильскими спецслужбами – в 12-дневную войну мы видели, как Израиль может устранять военное руководство и ядерных физиков Ирана", - напомнил он.

"Как только Али Хаменеи тем или иным путем будет отстранен от власти, то – по аналогии с Венесуэлой – американцы будут считать свою задачу выполненной, поскольку для них это будет означать обезглавливание действующих властей Ирана. То есть сейчас Вашингтон перешел к тактике операций по нейтрализации политического руководства неугодных стран. Власти США полагают, что без нынешнего политического руководства та или иная страна будет автоматически попадать в сферу американского влияния. Операция против Али Хаменеи будет ключевой проверкой этой идеи после удачной пробной попытки в Венесуэле", - предупредил Владимир Васильев.

Зачем Трампу переворот в Иране?

Главный научный сотрудник Институт США и Канады РАН объяснил переход Администрации Трампа к организации силовых операций в других государствах необходимостью укрепить внутриполитический имидж президента. "Трамп стремится заявить о себе как о сильном президенте, который решительно руководит американской внешней политикой и справляется с любыми стоящими перед США задачами. Ключ к его активности лежит в файлах Эпштейна. По всей видимости, в файлах Эпштейна все-таки найден компромат на Дональда Трампа с возможностью и импичмента, и даже уголовного преследования президента. То есть Трамп, устраивая похищение Николаса Мадуро и готовясь ударить по властям Ирана, борется за спасение своей политической карьеры. Ему нужно, чтобы в США сегодня все говорили об Иране, о Венесуэле, о чем угодно, но не о компромате в файлах Эпштейна", - сказал он.

"Многие обвиняют Трампа в том, что он хочет стать пожизненным президентом-диктатором, создает угрозу американской безопасности и американской демократии. Поскольку институты американской демократии на сегодняшний день явно устарели, можно действительно говорить о том, что Дональд Трамп проводит, если так можно выразиться, мягкий государственный переворот в США. К примеру, накануне Министерство юстиции возбудило уголовное дело против председателя ФРС Джерома Пауэлла, то есть Белый дом решил подмять под себя Центральный Банк – по американским меркам это действительно политический переворот. В связи с этим операции в Венесуэле, в Иране, на Кубе выглядят как отработка установления личной диктатуры Трампа в США по принципу "бей чужих, чтобы свои боялись"", - заметил Владимир Васильев.

"То есть план Дональда Трампа в том, чтобы запугать внутриполитических соперников: как сегодня Белый дом поступает с Мадуро и завтра поступит с Хаменеи, так послезавтра может случиться с любым политическим деятелем США, если он будет выступать против Трампа и его президентства. То есть Администрация Трампа начинает позиционировать его как президента, пришедшего навсегда и не отдающего власть. Такова сегодня большая политическая философия тех процессах, которые происходят в Америке и выражаются в американской активности в иностранных государствах", - заключил американист.