СМИ США: Трампу предложены сценарии атаки на Иран

По данным американских СМИ, планы Пентагона по нападению на охваченный беспорядками Иран уже готовы и находятся на столе у президента Дональд Трампа. За Трампом остается решение, когда и какой именно план атаки задействовать для удара по Исламской Республике.

Газете The New York Times через свои источники в Белом доме и Пентагоне удалось выяснить, что американские военные уже представили президенту Дональду Трампу несколько сценариев новой военной операции против Ирана. Издание утверждает, что сейчас Трамп выбирает, какой из вариантов он хотел бы задействовать.

Сценарии делятся на два типа: в одних предлагается ударить только по военным объектам в Иране, другие планируют ракетно-бомбовые атаки на структуры правительства ИРИ.

"Президенту Трампу в последние дни доложили о новых вариантах военных ударов по Ирану, поскольку он рассматривает возможность выполнить свою угрозу атаковать страну за разгон протестующих"

– The New York Times

При этом чиновники обратили внимание, что у американского президента еще нет уверенности в том, когда и как атаковать Иран – известно лишь, что Дональд Трамп намерен сделать это, как только сочтет чрезмерными меры Тегерана по прекращению беспорядков в Исламской Республике.

Напомним, что Дональд Трамп с самого начала текущей волны беспорядков в Иране поддерживает протестующих и обещает помочь им в стремлении свергнуть правительство Исламской Республики.