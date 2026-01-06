В США обостряются внутренние противоречия: что произошло в Миннесоте и как Трамп поссорился с однопартийцами?

В американском штате Миннесота и крупных городах США продолжаются массовые выступления. Люди выходят на улицы, чтобы выразить протест действиям агентов миграционной службы ICE, один из которых накануне застрелил в Миннеаполисе женщину. Расскажем о событиях в Миннесоте и о ссоре Трампа с сенаторами.

Что такое ICE?

США – страна эмигрантов. Но в последнее время в Америке стало слишком много нелегальных мигрантов. ICE - Служба иммиграции и таможенного контроля США, входящая в структуру Министерства внутренней безопасности, была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ее агенты ведут уголовные расследования в отношении иммигрантов и проводят масштабные рейды против нелегалов. В США к деятельности ICE неоднозначно относятся не только иммигранты, то и коренные жители, обвиняя агентов в противоправных действиях и запугивании населения. Гражданские активисты эпизодически призывают расформировать Службу.

Почему агенты ICE активизировались в Миннеаполисе?

В последний день 2025 года президент США назвал «самую худшую» страну в мире. Это, по мнению Дональда Трампа, Сомали, где с 2007 года Африканское командование США наносило удары по исламистским группировкам. В стране уже давно идет гражданская война и люди вынуждены бежать оттуда, опасаясь разгула преступности, терроризма, гражданских беспорядков и похищений. После начала войны существенно выросла сомалийская диаспора и в США. Иммигранты стремятся осесть в основном в Миннеаполисе, где еще в 1920-х обосновались их предки.

Сейчас США приостановили все действующие программы помощи Сомали, а Дональд Трамп заявил, что большая часть противоправных действий в Миннесоте совершается сомалийскими нелегалами, призвав правоохранителей отправить иммигрантов на родину.

После Нового года в Миннеаполисе активизировались агенты ICE - Министерство внутренней безопасности США заявило о том, что крупнейшую в истории операцию по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства будут проводить 2 тыс. сотрудников. Однако губернатор Миннесоты, демократ Тим Уолз, назвал это решение войной, которая ведется против его штата.

© Фото: DHSgov

Что произошло в Миннеаполисе?

7 января во время рейда ICE по улице на собственном внедорожнике «Хонда» ехала 37-летняя белая американка Рене Николь Гуд. Почему ее автомобиль оказался поперек дороги, непонятно. Одни говорят, что случайно, друге утверждают, что Рене специально блокировала движение, чтобы воспрепятствовать арестам иммигрантов. Так или иначе, но просьбу офицера выйти из машины она проигнорировала и завела мотор. Сотрудник ICE достал пистолет и выстрелил, по его словам, опасаясь оказаться под колесами, а также пытаясь обезопасить своих коллег. Женщина, называвшая себя поэтессой, писательницей и матерью, погибла.

Журналисты подсчитали, что это уже пятый случай гибели людей в ходе иммиграционной кампании федеральных властей.

Конфликт Трампа и властей Миннеаполиса

Президент США вступился за сотрудников ICE, обозвав Рене Гуд недисциплинированной провокаторшей, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Гуд жертвой левой идеологии.

Со своей стороны, мэр Миннеаполиса, демократ Джейкоб Фрей потребовал от федеральных агентов покинуть город.

С этим Фрейем у Трампа напряженные отношения еще с 25 мая 2020 года, когда в том же Миннеаполисе белый полицейский непредумышленно убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. После начала протестов, вызванных гибелью Флойда и ставших наиболее массовыми в истории США, Трамп заявил о отсутствии порядка в Миннеаполисе:

Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо.

Выльется ли ситуация в протесты, подобные тем, что накрыли США после убийства Джорджа Флойда, пока непонятно, но налицо серьезное обострение внутриполитических противоречий в США.

Внутриполитические конфликты в США

Обострению ситуации в США способствуют не только события в Миннесоте. Наблюдатели все чаще говорят об усугублении социального и экономического напряжения, неравенства и недовольства политической ситуацией, что приводит к протестам, эмиграции и усиливает политическую поляризацию. Ярким примером неспособности политиков прийти к компромиссу даже внутри правящей республиканской партии стал вчерашний конфликт Трампа с пятью однопартийцами.

Американский сенат в ходе процедурного голосования большинством голосов поддержал резолюцию о запрете участия войск США в действиях против Венесуэлы без одобрения конгресса. У резолюции не было бы большинства, если бы инициировавших ее демократов неожиданно не поддержали пятеро республиканцев. Президент пристыдил однопартийцев, заявив, что принятие документа ослабит оборону США и подорвет его полномочия в качестве верховного главнокомандующего. Трамп назвал закон о военных полномочиях неконституционным и нарушающим Конституцию США. Он обещал, что на следующей неделе по этому вопросу в сенате пройдет "более важное голосование".