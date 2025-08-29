США в Западном полушарии: кто на очереди после Венесуэлы?

Накануне вторжения в Венесуэлу Дональд Трамп заявил, что ”господство США в Западном полушарии” никто больше не сможет оспорить. Комментарии главы Белого дома в отношении Гренландии, Колумбии и Кубы последовали сразу же после того, как был захвачен президент Венесуэлы Мадуро.

Мексика и Канада тоже входят в зону интересов американского государства, у которого есть четкий план по региону, где проживает более миллиарда человек. Зачем Трампу Западное полушарие, что такое доктрина Монро, в рамках которой он действует, и кто после Венесуэлы окажется под пристальным вниманием США?

Зачем Трампу Венесуэла?

Чтобы понимать, зачем США, точнее, нынешний администрации президента Трампа необходим контроль над Западным полушарием, достаточно проанализировать то, что произошло с Венесуэлой. Заявленной целью нападения на страну была борьба с наркотрафиком и наркокартелями, однако, на самом деле, ресурсы, и в первую очередь нефтяные, по запасам которых Венесуэла на первом месте, основной интерес США. Даже как таковой смены власти в стране не произошло: правительство Мадуро по-прежнему руководит Венесуэлой и до тех пор, пока оно готово сотрудничать с Вашингтоном в сфере нефтедобычи, никаких пробам возникнуть не должно. Венесуэльская нефть нужна США в качестве очередного источника прибыли: от традиционных импортеров венесуэльского ресурса, в том числе Китая, администрация Трампа отказываться не собирается.

Что такое Доктрина Монро?

Притязания на господство в Западном полушарии Дональд Трамп оправдывает Доктриной Монро. Если говорить простыми словами, Доктрина Монро, которая была написана в 1823 году, провозглашает нежелание Северной и Южной Америк быть колониями европейских государств. Два века назад доктрина была актуальна, поскольку тогда многие территории нынешних США, Мексики, Кубы и Канады были колониями Испании, Франции и Великобритании. Джеймс Монро, пятый президент США, переживал, что европейские державы вновь посягнут на земли в Западном полушарии.

Сегодня Доктрина Монро не просто вновь во внешнеполитической повестке: она прописана в Стратегии нацбезопасности под названием ”Дополнение Трампа к Доктрине Монро”.

Что такое Доктрина Донро?

После захвата президента Венесуэлы американский лидер заявил, что стране удалось на практике применить Доктрину Монро, которую он назвал ”Доктриной Донро” - термином, около года циркулирующим в американских СМИ и подразумевающим стратегию Дональда Трампа, осуществляемую им в собственном регионе. И Доктрина Донро, и более официальное Дополнение Трампа к Доктрине Монро предусматривают:

доступ США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим ресурсам;

вытеснение зарубежного влияния, в том числе и посредством применения военной силы;

обеспечение рынков для американских товаров, услуг и технологий в регионе.

Зачем США Гренландия?

О планах в отношении Гренландии, острова, принадлежащего Дании, Дональд Трамп заявил еще во время своего первого срока. Он предложил купить остров, и все решили, что это шутка. В январе 2025 года американский президент уточнил, что Гренландия - геополитический актив, необходимый США, как минимум, по двум причинам:

в Гренландии потенциально находятся запасы более 20 полезных ископаемых, которые США определяет как критически важные для своей промышленности; тающие ледники Гренландии открывают возможности для использования более коротких и выгодных торговых путей.

После атаки на Венесуэлу и ареста Мадуро Трамп снова напомнил о том, что Гренландия должна контролироваться Вашингтоном. На комментарии Трампа об острове премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что США не имеют никакого права аннексировать территории Датского королевства.

Зачем США Канада?

После победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51 штатом США, а после, в течение 2025 года, неоднократно это повторял. В результате, отношения между странами в значительной степени испортились: канадцы начали бойкотировать американские продукты и отказываться от туризма в соседнюю страну. В Канаде для США представляют интерес:

природные ресурсы - древесина, золото, редкоземельные металлы, уголь; морские ресурсы, в том числе морепродукты; Канада - огромный рынок для американских товаров и услуг; северный сосед для США - точка доступа к Арктике.

В 2026 году Трамп пока не делал никаких заявлений в отношении Канады.

США и Мексика

В свой первый день второго срока в качестве президента Трамп подписал указ, предусматривающий переименование Мексиканского залива в Американский. В течение 2025 года Трамп неоднократно заявлял о том, что Мексика не делает ничего, чтобы бороться с нелегальными мигрантами и наркотрафиком. В воскресенье после рейда в Венесуэле американский лидер заявил, что с соседним государством нужно что-то делать. Что именно, Трамп не уточнил, однако Мексика интересна США по целому ряду причин:

в Мексике большие запасы природных ресурсов, в том числе нефти, природного газа, серебра, меди, золота, а также древесины; Мексика - один из основных экспортеров сельскохозяйственной продукции в США, в том числе фруктов, овощей и ягод; Мексика может стать местом размещения американских предприятий, а также источником рабочей силы.

США и Куба

На выходных после операции в Венесуэле Дональд Трамп сообщил журналистам, что в скором времени разговоры о Кубе прекратятся, поскольку в настоящее время страна представляет собой ”неудавшееся государство”. Трамп подчеркнул, что США стремятся ”помочь народу Кубы”. Остров, находящейся в 145 километрах от Флориды и страдающий от американских санкций с 1960-х годов, интересен США с точки зрения:

его геостратегического расположения; природных ресурсов, в том числе критически важных минералов; как рынок для американских товаров и услуг.

США и Колумбия

Всего через несколько часов после вторжения в Венесуэлу Трамп предупредил колумбийского лидера, Густаво Петро о том, что он на очереди. Санкции против лидера южноамериканского государства Вашингтон ввёл в октябре 2025 года, а в январе 2026 Трамп заявил, что возможность военной операции в стране для него ”очень заманчива”. Колумбия представляет интерес для США как обладатель таких ресурсов, как нефть и уголь, а также золота, серебра, платины и изумрудов.