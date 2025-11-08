Из-за высокого спроса FlyArystan продолжит летать из Актау в Дубай

Казахстанский лоукостер, авиакомпания FlyArystan, продлила авиарейсы из Актау в Дубай еще на полгода - до октября, причина – стабильный спрос и востребованность авиарейса у пассажиров.

Руководство казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan приняло решение продлить выполнение полетов по маршруту Актау – Дубай в летнем сезоне 2026 года, сообщили в компании.

"В связи со стабильным спросом и высоким интересом со стороны пассажиров авиакомпания приняла решение продлить выполнение рейсов на летний период. Рейсы будут выполняться с 31 марта по 24 октября 2026 года с частотой два раза в неделю – по вторникам и субботам"

- сообщение FlyArystan

Самолет авиакомпании будет вылетать из Актау по вторникам в 09:05 и по субботам в 09:25, из аэропорта Дубая оба рейса будут отправляться в 13:00 по местному времени, проинформировали в компании, передает Sputnik Казахстан.

Еще одно новшество, которое внедрили казахстанские авиаторы – это удобная стыковка авиарейсов в ОАЭ для пассажиров из других городов страны: так, время время стыковки для пассажиров из Атырау составляет около двух часов, удобно расписание и для туристов из Актобе, Алматы, Шымкента, Астаны и Уральска, добавили в компании.

Напомним, новый маршрут компания открыла в конце ноября минувшего 2025 года и планировала выполнять полеты по нему только до 24 марта 2026 года.