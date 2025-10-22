Россияне назвали самые популярные зарубежные туристические направления

В уходящем 2025 году наиболее популярными у россиян зарубежными направлениями отпускных вояжей стали Турция, Абхазия и Казахстан – на эти сраны пришлась половина их зарубежных путешествий.

Россияне в уходящем 2025 году чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан - на эти три страны пришлась половина всех выездов за границу, в январе-сентябре 2025 года, свидетельствует анализ данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Всего с начала года россияне совершили 24 млн поездок за границу, что на 1,6 млн поездок больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости.

Главным направлением отдыха для российских туристов, как и в 2024 году, традиционно стала Турция, в которой за январь-сентябрь побывали 5,3 млн отечественных путешественников.

На втором месте по привлекательности для путешественников стали черноморские пляжи и дешевизна Абхазии, куда предпочли поехать отдохнуть около 4,6 млн наших сограждан.

На третьем месте у наших туристов оказался Казахстан, причем рост турпотока туда из России составил 7,6%, до 2,4 млн визитеров.

В пятерке лидеров – Китай, где за первые девять месяцев текущего года побывали 1,7 млн россиян, показав рост на 25%, и ОАЭ – отдых в стране выбрало 1,6 млн визитеров из России, это на 17% больше, чем годом ранее.

