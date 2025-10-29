Турпоток из России в Турцию может достичь 7 млн – посол

Количество россиян, которые провели свой отдых в Турции в текущем году, по словам посла страны в РФ Танжу Билгича, может вырасти до 7 млн человек.

В Турции в нынешнем году могут отдохнуть в общей сложности 7 млн путешественников из России, такую оценку дал посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

Свое заявление дипломат сделал на мероприятии, организованном по случаю 102-летия Турецкой Республики.

Он напомнил, что туризм входит в число важных областей сотрудничества России и Турции. По словам Бильгича, в прошлом году в Турции побывали 6,7 млн туристов из России.

"В этом году мы ожидаем, что это число увеличится до 7 млн"

– Танжу Бильгич

Он рассказал и об обратной тенденции: количество туристов из Турции, приезжающих на отдых в Россию, также увеличивается каждый день.