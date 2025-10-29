В противовес нелегитимным попыткам вбить клин в российско-турецкие отношения Москва и Анкара, заявил замглавы МИД Александр Грушко, продолжат укреплять отношения.

Россия и Турция намерены продолжать укреплять отношения многостороннего стратегического партнерства, невзирая на попытки внешних сил внести в них разлад. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе мероприятия по случаю 102-летия Турецкой Республики.

Он подчеркнул, что российско-турецкие отношения могут послужить примером жизнеспособности, при этом они постепенно реализуются в связи, выгодные для всего региона.

"Нам выпала общая судьба и исключительная ответственность быть соседями и партнерами, засучив рукава воплощать масштабные экономические и энергетические проекты, наблюдать за взаимным проникновением наших культур"

– Александр Грушко

Дипломат выразил уверенность в том, что стороны, на базе сложившегося запаса прочности и взаимоуважения, смогут продолжить процесс укрепления стратегического партнерства, которое реализуется по ряду направлений и вопреки нелегитимным попыткам помешать им, которые осуществляют внешние силы.