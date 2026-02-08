Власти Италии сэкономили на олимпийских медалях

Призеры зимней Олимпиады-2026, проходящей в итальянском Милане, пожаловались на качество медалей, которые не выдерживают даже незначительных нагрузок и просто ломаются после падения.

Призеры Олимпийских игр 2026 года в Италии отмечают неудовлетворительное качество медалей, пишет The Independent.

"Медалисты зимних Олимпийских игр обнаружили, что их с трудом завоеванные награды оказались менее прочными, чем их спортивные достижения: появились сообщения о том, что золотые, серебряные и бронзовые медали склонны к поломкам"

- издание

Олимпийские награды любого достоинства трескались или ломались часто незадолго после их вручения – это уже почувствовали на себе немецкий биатлонист Юстус Стрелов и шведская лыжница Эбба Андерссон, передает "АиФ".

Издание с сарказмом выражает надежду на то, что "у организаторов есть "план Б" на случай поломки медалей.

Сейчас организаторы как раз выясняют причины таких проблем с наградами, заявил операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчизи.

Такое отношение к олимпийским наградам жестко раскритиковал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали"

- Дмитрий Свищев

Напомним, зимние Олимпийские игры в эти дни проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они завершатся 22 февраля.